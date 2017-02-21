Фигуристка Филькина: Поддержка родителей и друзей помогала во время Финала Кубка России

Мордовская фигуристка Елизавета Филькина подвела итоги Финала Кубка России по фигурному катанию, который прошел в Саранске. В одиночном разряде Филькина заняла 9 место. Результат следует признать успешным, если учесть, что соперницами 16-летней Лизы были многие сильнейшие фигуристки РФ, такие как чемпионка мира Елизавета Туктамышева или серебряный призер ЧМ Алена Леонова.

"Волнение, конечно, присутствовало, но поддержка родителей, друзей только помогала. Я им благодарна за это. Уровень катания у всех достаточно высокий, я показала свой лучший прокат в этом сезоне.

К сожалению, падения во время произвольной программы избежать не удалось… Немного огорчена. Надо было побороться до конца", - сказала Филькина.

Источник: izvmor.ru