Завтра, 22 февраля, в Саранске стартуют курсы "Русский язык по средам" в рамках акции "Тотальный диктант".

Сообщается, что обучение проводится филологами, для того чтобы освежить в памяти несколько правил, увеличить уровень грамотности и подготовить желающих к участию в акции, которая состоится 8 апреля. К участию в курсах приглашаются все без исключения желающие вне зависимости от возраста и профессии.

Образовательные курсы "Русский язык по средам" пройдут в главном корпусе МГУ им. Н. П. Огарева. Начало занятия в 19:00. При входе будут дежурить волонтеры, которые проводят слушателей курсов вплоть до аудиторий.

Источник: izvmor.ru