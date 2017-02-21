В Мордовии за три дня рейда поймали 349 нарушителей

На территори Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный регион".

За три дня проведения операции работниками Госавтоинспекции было выявлено 349 прецедентов нарушения ПДД. Как демонстрируют итоги проведенной операции, самыми частыми среди нарушений являются непредставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил применения ремней безопасности, техническая неисправность транспортного средства, проезд на воспрещающий знак светофора. В промежуток проведения операции профилактическая работа также была проведена с пешеходами.

Работники Госавтоинспекции проводили многочисленные проверки шоферов в абсолютно всех районах Саранска и республики, в том числе методом "бахуса". За 3 дня на территории Мордовии было выявлено 27 пьяных нарушителей. Многочисленные проверки шоферов продолжатся.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия