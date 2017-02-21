В Саранске прошли учения МЧС по РМ

В саранском отеле "Меридиан" прошли учения МЧС России.

Согласно преданию, очаг возгорания находился в подвальном помещении, дым стремительно распространяется по зданию. На место выехали подразделения 6 пожарно-спасательных частей и Саранского поисково-спасательного отряда.

Когда пожарные и спасатели прибыли на место вызова, персонал отеля покинули здание самостоятельно, однако внутри могли остаться люди.

Пожарные разделились на 3 группы: одни прочесывали задымленное здание на наличие людей, другие приступили к тушению источника пожара, третьи осуществляли защиту соседних комнат.

В одной из комнат гостиницы работники МЧС выявили надышавшегося дымом работника гостиницы. Самостоятельно покинуть сооружение он не мог и вывели его со специальным спасательным устройством на голове. Условный огонь был ликвидирован в пределах одного помещения.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ