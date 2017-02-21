Как выбрать удобный хостинг

Хостинг - это одна из главных составляющих существования сайтов в интернете. Если говорить проще, то это и есть сам интернет, а точнее - место, которое отведено для каждого ресурса в Сети. Именно поэтому vds vps сервер FreeHost должен быть качественным и надежным, чтобы сохранить все данные и защитить от возможного взлома. Давайте детально узнаем что к чему.

Хостингом сегодня называют не просто место, а определенную услугу, благодаря которой клиент получает место для физического размещения на сервере, который постоянно подключен к Сети. Также этим словом обозначают услугу по предоставлению специального оборудования и обеспечения, однако это менее распространенное значение.

Из-за того, что от хостинга зависит вся работа и размещение вашей информации, он должен быть:

надежным (защитить вашу базу данных от любых попыток и возможностей взлома);

объемным (количество места должно немного превышать тот объем информации, который вы хотите разместить. В противном случае у вас и у посетителей сайта будет "подвисать" ресурс);

качественным (хостинг должен предоставляться напрямую, без переходных программ и прочего).

Именно поэтому приобретать услуги хостинга необходимо только у надежного представителя, который сможет предоставить не только место, но и его защиту, конфигурацию и прочее. В компании FREEhost вы получите очень удобный украинский хостинг.

Для клиентов FREEhost предлагает:

UNIX хостинг;

VPS хостинг (облачный);

доступ к конструктору сайтов в независимости от их языка написания;

гарантию качества услуг, признанную системой SLA;

30 дней Money Back;

неделю тестового доступа (совершенно бесплатно);

подбор и множество удобных для вас тарифов;

KVM виртуализация;

широкий ассортимент дополнительных ресурсов;

обширные настройки, которые будут доступными на разных уровнях;

сервисы для мониторинга рейтингов, посетителей и прочее (аналитика сайта);

дополнительные объемы памяти для резервного сохранения;

возможность выбора удобного объема трафика и даже его неограниченное количество;

возможность выбора доменного имени (при необходимости).

Все это вам обойдется клиенту в сумму от 163 до 502 гривен в месяц в зависимости от тарифного плана. Отметим, что при покупке хостинга на год и больше клиент сможет экономить (в среднем получается от 18 гривен экономии в месяц). Покупайте все самое лучшее - обращайтесь в компанию FREEhost через сайт https://freehost.com.ua. Здесь вы получите качество за небольшие деньги.