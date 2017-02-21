Как выбрать удобный хостинг

Хостинг - это одна из главных составляющих существования сайтов в интернете. Если говорить проще, то это и есть сам интернет, а точнее - место, которое отведено для каждого ресурса в Сети. Именно поэтому vds vps сервер FreeHost должен быть качественным и надежным, чтобы сохранить все данные и защитить от возможного взлома. Давайте детально узнаем что к чему.
Хостингом сегодня называют не просто место, а определенную услугу, благодаря которой клиент получает место для физического размещения на сервере, который постоянно подключен к Сети. Также этим словом обозначают услугу по предоставлению специального оборудования и обеспечения, однако это менее распространенное значение.
Из-за того, что от хостинга зависит вся работа и размещение вашей информации, он должен быть:
Именно поэтому приобретать услуги хостинга необходимо только у надежного представителя, который сможет предоставить не только место, но и его защиту, конфигурацию и прочее. В компании FREEhost вы получите очень удобный украинский хостинг.
Для клиентов FREEhost предлагает:
Все это вам обойдется клиенту в сумму от 163 до 502 гривен в месяц в зависимости от тарифного плана. Отметим, что при покупке хостинга на год и больше клиент сможет экономить (в среднем получается от 18 гривен экономии в месяц). Покупайте все самое лучшее - обращайтесь в компанию FREEhost через сайт https://freehost.com.ua. Здесь вы получите качество за небольшие деньги.