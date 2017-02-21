Все для вашего кафе

На сегодня кафе - это наиболее популярное место для проведения досуга с друзьями и родными людьми. Ежедневно там бывает по несколько сотен тысяч человек. Именно поэтому обустраивать их надо наиболее удобно, при этом используя качественную технику, которая позволит не только быстро и качественно готовить все необходимые блюда, но и позволит сэкономить.
Заказать качественную технику для вашего кафе можно в нашем магазине Витрина Сторе. Давайте узнаем, какие именно преимущества данного интернет-магазина.
Главным преимуществом магазина является большой ассортимент товаров, которые предназначены для разных категорий. На сайте интернет-магазина все товары разделены на главные категории. Они представляют оборудование:
- Тепловое;
- Барное;
- Электромеханическое;
- Холодильное;
- Посудомоечное;
- Нейтральное;
- Линии раздачи;
- Кондитерское;
- Фаст фуд;
- Мебель;
- Санитарно-гигиеническое;
- Торговое.
В свою очередь эти категории делятся на подгруппы, которые обозначают определенные товары.
Что касается самой компании, то на российском рынке она представлена уже чуть больше шести лет. За это время было продано несколько миллионов товаров по всей территории страны, что свидетельствует о надежности и высоком качестве.
Помимо выше перечисленного, магазин имеет ряд преимуществ, среди которых:
- Быстрая и качественная доставка в любой уголок страны (в Москве товар можно забрать самостоятельно со склада). Она осуществляется почтовыми службами и компаниями по быстрой организации перевозок, а также личными курьерами (в пределах Москвы и области);
- Широкий ассортимент товаров. Магазин позволяет приобрести более сотни товаров разного наименования;
- Всегда гарантия. Каждое оборудование проверяется при поставке на склад и перед его отправкой клиенту. Все товары отвечают сертификатам и стандартам качества Российской Федерации;
- Определенно низкие цены. Благодаря тому, что магазин сотрудничает напрямую с производителем, товары здесь стоят порядком ниже, нежели в других магазинах;
- Большой штат. В магазине работает более сотни высоко квалификационных экспертов, которые не только быстро примут и оформят заказ, но и проконсультируют вас по любому вопросу.
- Вариации оплаты. Оплатить заказ вы можете с помощью наличных средств при получении, а также используя банковские карты или электронные кошельки.