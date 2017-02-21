Жителя Саранска накажут за стрельбу 15-летней давности

В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города Саранска.

Мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением оружия, организованной группой; причинение тяжкого вреда здоровью; незаконном обороте оружия.

В июне 2002 года во дворе жилого здания в Саранске подозреваемый и пара его соучастников, имея при себе огнестрельное орудие, совершили ряд выстрелов в 2-ух участников конкурирующей группировки.

В августе 2014 вследствие оперативно-разыскных мероприятий работниками полиции правонарушитель был задержан в Тверской области.

На данный момент уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия