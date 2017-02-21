Мордовские студенты отправятся на всероссийскую олимпиаду им. Перельмана

Будущие мордовские хирурги выступят на XXIII Московской Всероссийской студенческой олимпиаде им. М. И. Перельмана.

Сообщается, что студенты завоевали путевку благодаря успешному выступлению на Поволжской олимпиаде, на которой они заняли второе место.

Отметим, что за выход в финал сражались команды 13 вузов ПФО. Участникам предстояло выполнить 12 заданий, большая часть из которых, практические.

Будущие врачи демонстрировали собственные навыки в работе как с классическими инструментами и материалами в состязаниях на сшивание нервов и сухожилий, так и с современной техникой в эндовидеоскопическом конкурсе.

В результате, команде Мордовского университета присудили 2-ое место, а победу одержали представители Саратовского медицинского университета им. В. И. Разумовского.

Добавим, что Московская Всероссийская студенческая олимпиада им. Перельмана пройдет с 12 по 15 апреля.

Источник: izvmor.ru