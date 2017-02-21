Развлекательный центр в Саранске ответил за травму ребенка на батуте

Уроженка Саранска отсудила у развлекательного центра 75 тыс. рублей за травму дочери.

Напомним, что происшествие случилось 23 марта прошедшего года, где 16-летняя девочка прыгала на батуте и столкнулась с молодым человеком, ударившись переносицей о его затылок. По мнению матери, это случилось по причине нарушения требований по безопасной эксплуатации батута.

Суд, рассмотрев все обстоятельства, вынес решение в пользу потерпевшей девочки, взыскав с развлекательного центра компенсацию морального вреда, затраты по оплате услуг представителя и штраф, всего в сумме 75,5 тысяч рублей.

Источник: izvmor.ru