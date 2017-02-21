В ОНФ нашли способ сэкономить на капремонте

ОНФ предложил сэкономить на капремонте, утвердив типовые сметы.

Общественники подмечают, что большая часть зданий построены в советские годы по типовым планам, и смета на ремонт для них также способна быть общей.

В настоящее время на каждое строение необходимо получить свои бумаги, хотя объем работ почти не отличается. Между тем стоимость сметы доходит вплоть до 10% общей стоимости ремонтных работ.

В случае, если же Фонд капремонта займется разработкой типовых документов, то это обойдется значительно дешевле, и остальные средства можно будет использовать на сами работы.

Источник: izvmor.ru