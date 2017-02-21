Житель Мордовии отдал мошенникам 76 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратился 41-летний житель Ковылкинского района с заявлением о мошенничестве.

Мужчина рассказал полицейским, что ему пришло смс-сообщение, что его банковская карта заблокирована. Тут же указывался номер телефона, согласно которому можно было уточнить информацию.

Набрав его, пострадавший якобы попал в банк, вежливый работник которого пояснил, что для разблокировки кредитки следует сообщить сведения и коды, которые должны прийти на мобильный телефон. Неизвестный обратился к пострадавшему по имени и отчеству, и у этого не возникло никаких сомнений. Но как только лишь мужчина осуществил все указания, с его счета было списано свыше 76 тыс. рублей.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия