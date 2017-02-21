В Мордовии предотвращены новые попытки доставки контрабанды в исправительную колонию

В мордовской исправительной колонии № 4 предотвращены новые попытки доставки запрещенных предметов.

Сообщается, что при обходе запретной зоны обнаружены и изъяты 2 свертка. Позже оказалось, что внутри них заботливо упакованы 7 мобильных телефонов.

Попалась на "запрещенке" жительница Москвы, приехавшая на длительное свидание к осужденному на 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. Женщина ухитрилась внутри пачки сока и бутылки кетчупа замаскировать средства индивидуальной гигиены со спиртосодержащей жидкостью.

В обоих случаях ведется проверка.

Источник: izvmor.ru