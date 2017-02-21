В Мордовии "Калина" протаранила трактор: есть пострадавшая

В Чамзинском районе произошло ДТП.

Инцидент случился на 9-м километре трассы п. Комсомольский – Ардатов, где шофер на "Калине" протаранил трактор.

В результате ДТП 28-летней пассажирке легковушки понадобилась помощь медиков.

Как сообщалось ранее, смертельная авария произошла в Ардатовском районе Мордовии. Там водитель отечественного автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

Трагедия случилась 15 февраля в поселке Тургенево. Жертвой стал 53-летний безработный мужчина. Выяснилось, что поздно ночью он шел домой по проезжей части.

Источник: izvmor.ru