В Рузаевке безработных женщин больше, чем мужчин

В центре занятости Рузаевки рассказали о ситуации на рынке труда.

По словам директора учреждения Людмилы Сундуковой, значительных перемен в протяжение месяца не произошло. Обстановка только лишь усугубилась. Количество зарегистрированных безработных выросло на 10 человек.

"У безработицы по-прежнему женское лицо: 317 представительниц слабого пола и 260 мужчин состоят на учете в Центре занятости. Работники готовы предложить 231 вакансию", - рассказала Сундукова.

Также стало известно, что в новом торговом центре примут на работу 64 человека, на современное производство, что будет организовано на заводе "Висмут", также необходимы работники, вакансии поступят в Центр занятости через 2 недели.

Источник: izvmor.ru