Саранск примет первенство России по спортивному ориентированию

В Саранске пройдет первенство России по спортивному ориентированию среди молодежи.

В столицу Мордовии пожалуют спортсмены из многих регионов России, где развивается спортивное ориентирование. Мордовия выставит на данные состязания порядка 25 своих воспитанников. Особые надежды возлагаются на фаворитов - Даниила Чеснокова, Евгению Сарычеву, Владимира Клюева и Данила Родичкина.

Программа соревнований: 24 февраля - дисциплина "лыжная гонка - лонг", 25 февраля - "лыжная гонка - эстафета", 26 февраля - "лыжная гонка - спринт".

Источник: izvmor.ru