Учитель мордовской школы ответит за изнасилование 15-летней школьницы

Суд Мордовии вынесет приговор преподавателю физкультуры, обвиняемому в изнасиловании 15-летней школьницы и хранении наркотиков в крупном размере

Напомним, что согласно версии расследования, 35-летний мужчина изнасиловал ученицу школы, в которой работал учителем. Работниками УФСБ по РМ вместе с сотрудниками МВД по региону он был задержан на месте правонарушения.

Тут же следователи конфисковали полимерный пакет с наркотическим веществом весом почти 12 грамм, сброшенный обвиняемым при задержании.

На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: izvmor.ru