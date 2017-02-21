Женские туники в интернет-магазине – хит весенне-летнего сезона

Этот вид одежды давно покорил модниц благодаря свободному крою, совершенно не сковывающему движений. Идеальные для жаркого сезона, они стремительно ворвались в гардеробы современных девушек и прочно обосновались там. Собираясь приобрести женские туники в интернет магазине, прислушайтесь к рекомендациям стилистов. Они позволят подобрать подходящую модель для любого типа фигуры.

Приступим к выбору

Что же следует помнить, отправляясь на шопинг? Профессионалы настоятельно рекомендуют выбирать женские платья туники, в первую очередь, исходя из особенностей фигуры:

- стройным барышням fashion-гуру предоставляют полнейшний карт-бланш. Таким девушкам подойдут практически любые фасоны. Небольшая рекомендация: подберите к наряду поясок, он еще больше подчеркнет изящную талию;

- пышным леди, желающим купить тунику женскую, стилисты настоятельно советуют выбирать модели с глубоким V-образным вырезом. Это отвлечет внимание от излишнего объема в талии и подчеркнет декольте. С этой же целью дополните образ яркими аксессуарами – они привлекут внимание к себе, визуально сгладив недостатки. Броских украшений стоит избегать лишь в случае яркого принта на самой тунике.

Грамотно сочетаем

Современный каталог женских туник настолько широк, что найдутся варианты на любой случай: от пляжного выхода до вечернего рандеву. Какие модели уместны в каких ситуациях:

- невесомая туника из шифона, накинутая поверх купальника – отличный выбор для морского побережья;

- более плотные женские модные туники из трикотажа – неплохой casual-вариант. Они уместны и на шумных улицах мегаполиса, и на природе во время дружеского пикника;

- вечерний выход непременно подразумевает роскошь. Дорогие шелковые либо атласные туники, декорированные стразами, пайетками либо вышивкой, гармонично впишутся в атмосферу светского мероприятия;

- модели с капюшоном и карманами – выбор спортивной молодежи. Они великолепно сочетаются с леггинсами либо скинни и в тандеме с ультрамодными кедами – получится отменный street style look.

- женские туники в Москве давно стали основной одеждой для дома. Халат – пережиток прошлого. Современные модницы предпочитают выглядеть стильно всегда и при любых условиях. Именно туника делает домашний образ более мягким и женственным, уютным и расслабленным, дарит комфорт и отличное настроение.

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