Житель Мордовии нанес 74-летнему мужчине ножевые ранения

В МВД Мордовии поступил сигнал из одной из больниц республики о поступлении 74-летнего жителя села Дмитриев Усад с ранением брюшной полости.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками полиции по месту жительства был задержан односельчанин потерпевшего пенсионера. В отделе полиции обвиняемый признался в содеянном правонарушении и написал явку с повинной.

Определено, что 17 февраля правонарушитель пришел в дом пострадавшего и из-за личных неприязненных отношений пару раз ударил кулаком владельца жилья по голове. А потом, схватив нож, нанес ему 2 ножевых ранения в область живота.

Скорую помощь пострадавшему вызвала местная жительница, которая проходя мимо, заметила во дворе одного из домов истекающего кровью пожилого мужчину.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия