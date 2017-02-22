В Саранске пройдет конкурс "Мисс ФК "Мордовия"

Администрация футбольного клуба "Мордовия" объявила о начале конкурса "Мисс ФК "Мордовия".

Организаторы сообщают, что для участия следует до 20 марта предоставить заполненную анкету. Принять участие в состязании смогут девушки в возрасте от 18 до 35 лет.

Уже после обработки поступившей данных предстоящие конкурсантки получат приглашение на учебно-тренировочную базу клуба для проведения специальной фотосессии. Будет проведен небольшой блиц-опрос на знание истории нашего клуба, а потом каждая из девушек продемонстрирует, насколько ловко может обращаться с мячом.

Имя самой обаятельной и привлекательной будет объявлено17 апреля - в перерыве матча ФК "Мордовия" – "Енисей".

Победительница конкурса "Мисс ФК "Мордовия" получит призы от футбольного клуба, а вместе с ними - путевку на конкурс "Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ", который состоится 22-23 мая в Москве.

Источник: izvmor.ru