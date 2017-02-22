В Рузаевке пройдет сбор средств для бездомных животных

В субботу, 25 февраля в Центре гражданско-патриотического воспитания Рузаевки пройдет необычное мероприятие, главными героями которого будут собаки.

Сообщается, что клуб собаководов Рузаевки и Молодежный центр подготовили интересную развлекательную программу, где любители животных смогут полюбоваться на собак различных пород в ходе показательных выступлений питомцев, осуществить участие в эстафете, состязаниях и викторинах. Для любителей селфи – фотозона, где свое обаяние моделей проявят хаски. А для самых маленьких - катание на собаках.

В ходе проведения мероприятия будут собраны средства на питание бездомным животным. Начало мероприятия запланировано на 14:00.

Источник: izvmor.ru