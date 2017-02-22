Жительницу Саранска "развели" на 150 тысяч рублей

В МВД Мордовии обратилась уроженка Саранска с заявлением о мошенничестве.

Гражданка пояснила полицейским, что на веб-сайте бесплатных объявлений "Авито.ру" она разместила сведения о реализации земельного участка, цену которого определила в 470 тыс. рублей. Почти мгновенно ей перезвонил потенциальный покупатель с предложением приобрести землю. При этом он просил женщину о возможности предоставить ему 2 дня, чтобы найти недостающую сумму. В качестве задатка он предложил перечислить половину стоимости участка. Между ними было достигнуто соглашение о безналичном расчете.

С этой целью пострадавшая продиктовала незнакомцу информацию своей кредитной карты, на которой на тот момент находилась большая сумма денег, а затем и пароль, который ей пришел в СМС-сообщении. Через пару минут на мобильный телефон потерпевшей поступили оповещения о списании со счета почти 150 тысяч рублей. При этом заявительница ошибочно сочла, что средства были не сняты, а переведены на ее счет. Проверить баланс карты женщина решила только лишь на следующий день, когда покупатель в назначенное время ей не перезвонил. Заметив отсутствие денег, пострадавшая направилась в полицию.

По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативниками проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия