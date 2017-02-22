"Мордовия" минимально проиграла "Факелу" в полуфинале Кубка ФНЛ

Саранская "Мордовия" не смогла пробиться в финал Кубка ФНЛ – 2017, который подходит к завершению на Кипре. В полуфинальном матче подопечные Марата Мустафина уступили воронежскому "Факелу" – 0:1.

Судьбу встречи решил поздний гол, который с пенальти забил Никита Саталкин. Времени на то, чтобы отыграться, у команды из Саранска фактически не оставалось.

"Мордовия" – "Факел" - 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 Саталкин (88, пен.)

ФК «Мордовия»: Леонов, Чалов, Осипов (к), А. Багаев, Лебедев, Захарченко (Игнатович, 64), Навлётов, Кренделев, Дегтярев (Молодцов, 46), Амбарцумян (Петров, 46), Лукьянов (Пазин, 86).

«Факел»: Кобзев, Дранников, М. Багаев, Тихий, Бурнаш, Шахов, Свежов (к) (Нагибин, 46), Трошечкин, Каюмов, Касьян (Бирюков, 90+2), Саталкин.

Предупреждены: Кренделев, 53, Лукьянов, 61, Лебедев, 90+1 - Дранников, 37.

В матче за третье место Кубка ФНЛ "Мордовия" сыграет с красноярским "Енисеем". Игра состоится 24 февраля.