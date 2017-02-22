Петр Тултаев недоволен работой ЕДДС Саранска

Мэр Саранска Петр Тултаев выразил недовольство работой Единой диспетчерской службы. По словам градоначальника, ему пришлось лично столкнуться с некомпетентностью диспетчера, который не смог внятно ответить на возникший вопрос.

Тултаев считает, что ЕДДС Саранска как можно скорее должна стать самостоятельной структурой и быть готовой решать самые важные задачи.

"Как самостоятельной единице, находящейся под непосредственным руководством главы Саранска, ей будет реализовать эти требования проще", - заключил Тултаев.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска уже принял решение о том, что ЕДДС города станет самостоятельной структурой.

Источник: adm-saransk.ru