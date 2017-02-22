﻿Первенство Мордовии по тяжелой атлетике памяти Юрия Саввина состоялось в Мордовии

В Саранске прошло республиканское первенство по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Юрия Саввина. Участие в турнире приняли более 50 юных спортсменов как из Мордовии, так и из Нижегородской области, сообщает пресс-служба КСШОР РМ.

В итоге лучшие результаты на турнире показали следующие тяжелоатлеты: Виктория Ершкова, Виктория Мишина, Олеся Кирюхина, Дарья Лукоянова, Анна Кузнецова, Кристина Васляева, Дмитрий Смельский, Егор Морарь, Иван Мисюра, Валентин Сухарев, Никита Плотников, Никита Авдонин, Игорь Исаков, Сергей Силантьев, Максим Жуков, Евгений Юматов и Айдар Абдулов.

Напомним, Юрий Саввин скончался на 52-м году жизни 27 февраля 2014 года, находясь на учебно-тренировочном сборе в Сочи.

Источник: КСШОР РМ