Директор "Мордовии": Контракт с А. Семиным, скорее всего, подписан не будет

Директор "Мордовии" Алексей Порфененко опроверг информацию о том, что новым наставником команды может стать Андрей Семин – сын бывшего наставника саранчан Юрия Семина. Ранее СМИ сообщили, что Андрей Семин прибыл в расположение клуба на Кипре.

"Это неверная информация. Может, она и имеет место, но контракт, скорее всего, подписан не будет. Почему? Я не буду конкретизировать", — сказал Порфененко.

"Мордовия" после 24 туров занимает в турнирной таблице ФНЛ 18-е место. И.о. главного тренера команды в настоящее время является Марат Мустафин. Под его руководством саранская команда вышла в полуфинал Кубка ФНЛ – 2017, где уступила воронежскому "Факелу".

Источник: championat.com