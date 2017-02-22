Дизайнеры аэропорта Саранска показали, как он будет выглядеть изнутри и снаружи

На сайте компании "Аэропроект" появились первые фотографии интерьеров аэропорта в Саранске. Он получит яркий и динамичный облик благодаря своей самобытной архитектуре.

Для оформления фасада будут использоваться прозрачные ограждения, выбранные в соответствии с климатической зоной республики. Современная подсветка сможет окрасить здание в любой цвет, также будет доступна функция комбинирования оттенков.

Внутренние интерьеры аэропортового комплекса также будут оформлены стильно, неизменно станут перекликаться с архитектурной композицией всего здания. Самое главное – внутренние помещения будут максимально комфортны для пассажиров.

Отметим необычный вид зоны ожидания, в которой будет работать кафе в форме мяча.

Источник: aeroproject.ru