Два брата украли у 82-летней бабушки из Атюрьевского района 16,5 тысяч рублей

В Мордовии задержали двух братьев-злоумышленников, которые обокрали 82-летнюю пенсионерку. ЧП случилось в Атюрьевском районе, а преступниками оказались мужчины 1979 и 1982 года рождения.

В пресс-службе МВД Мордовии сообщили, что преступники пробрались в дом к пожилой женщине ночью через окно, выдавив его. Поскольку братья ранее помогали бабушке по хозяйству, они знали, где та хранит деньги. Взяв из заначки 16,5 тысяч рублей, воры тем же способом покинули дом, а стеклопакет вставили на место.

Таким образом, женщина в течение некоторого времени даже не подозревала, что ее ограбили. Когда правда всплыла, она сразу же написала заявление на своих экс-помощников.

Как сообщалось ранее, полиция Мордовии задержала 37-летнюю жительницу Ичалковского района, подозреваемую в краже 20 000 рублей у своей матери.

Источник: 13.мвд.рф