Жительница Мордовии не дала вору на рынке украсть у себя кошелек

Жительница села Ельники обратилась в полицию с заявлением о том, что ее пытался обокрасть неизвестный. По словам женщины, преступник хотел стащить кошелек, в котором лежали 5 тысяч рублей и банковская карта.

Инцидент произошел на рынке. Женщина почувствовала, что кто-то пытается залезть ей в карман куртки. Она обернулась и увидела в руках вора свой кошелек. Тем не менее жертва не растерялась и выхватила имущество из рук преступника, который спешно скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Через некоторое время полиция задержала злоумышленника – им оказался 66-летний ранее судимый гражданин. В совершении преступления он сознался и пояснил, что на такой шаг его вынудило пойти тяжелое материальное положение.

Источник: 13.мвд.рф