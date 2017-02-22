Денис Нижегородов: Подумывал о завершении карьеры, но сейчас все наладилось

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной ходьбе Денис Нижегородов подвел итоги своего выступления на зимнем чемпионате России в Сочи. По итогам соревнований 36-летний спортсмен завоевал бронзу на дистанции в 35 км.

Отметим, что два года назад Нижегородов был весьма близок к тому, чтобы завершить спортивную карьеру из-за множества факторов.

"О завершении карьеры я официально не сообщал, хотя подумывал об этом. Были травмы, проблемы со здоровьем. Но сейчас все наладилось. Спасибо тренерам, друзьям за поддержку. Моя возрастная планка в большом спорте? Буду ходить, сколько Бог даст!" – заявил Нижегородов.

Напомним, что первые два места на дистанции 35 км также заняли представители Мордовии. Победу одержал Сергей Шарыпов, второе место и серебряная медаль – в активе Дементия Чепарева.

Источник: izvmor.ru