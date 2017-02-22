Подледный лов на Луховском пруду в Саранске не угрожает рыбакам

МЧС Мордовии со всей ответственностью заявляет, что подледный лов в эту пору года не опасен для рыбаков. Особенно много их собирается на Луховском пруду в Саранске – на льду можно заметить десятки любителей зимней рыбалки. Однако некоторые местные жители переживают, достаточно ли надежен лед на водоеме.

Напомним, в последние дни в Мордовию нагрянул Атлантический циклон. Сейчас температура воздуха на 6-10 градусов выше нормы, днем она достигает отметки в +1 градус.

"Ничего страшного нет. Лед пока очень крепкий, особенно в водоемах со стоячей водой. Потребуется еще какое-то время, чтобы лед начал таять, все зависит от погоды", - сообщил начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по РМ Николай Кучканов.

Источник: izvmor.ru