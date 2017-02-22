В Саранске можно записаться на бесплатные православные курсы

В Саранске с 20 февраля вновь доступны православные миссионерские курсы. На занятия, которые проходят совершенно бесплатно, приглашаются все желающие жители города и республики, которым уже исполнилось 18 лет.

"Курсы рассчитаны на три года. Направления подготовки - разные: и миссионерское служение, и социальная работа. Одно из направлений курсов - обучение тех, кто хотел бы посвятить себя работе с молодежью на приходах", - рассказали организаторы занятий.

Лекции уже начали читать преподаватели Мордовского университета и Саранского духовного училища. Все занятия проходят в новом здании училища (бывшая школа №15), с понедельника по четверг, с 18:00 до 20:00.

Источник: izvmor.ru