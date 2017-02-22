В мордовском селе 25 февраля будут "штурмовать" снежную крепость

В селе Шишкеево Рузаевского района Мордовии к празднику Масленицы создали крепость из снега. По старинной народной традиции, 25 февраля в честь праздника состоится ее "штурм".

"Наша крепость представляет собой снежную стену выше человеческого роста и около 6 метров длины. Наверху стены сделана площадка для защитников — девушек. Они будут снежками "отстреливаться" от нападающих — парней. По правилам, юношам нельзя просто взять и обойти стену сбоку — нужно на нее взобраться. Опять-таки по традиции, у штурмующих будет три попытки. Как только одна из защитниц стены будет взята в "плен", крепость считается взятой", - рассказал один из организаторов праздника Сергей Глухов.

За стеной из снега организаторы забавы разместят чучело Масленицы, которое после ее взятия сожгут. Кроме того, для всех участников народных гуляний заготовлены бой "стенка на стенку", перетягивание каната, поднятие гири, чаепитие и дегустация блинов.

Праздник в Шишкеево начнется 25 февраля в 11:00.

Источник: izvmor.ru