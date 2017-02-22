Пенсионерка из Мордовии заплатила аферисту 40 тысяч рублей, чтобы спасти внука

Жительница Краснослободского района заявила в полицию о том, что стала жертвой телефонного афериста. К пожилой женщине была применена достаточно стандартная схема "развода".

Как сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии, пенсионерке на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее внук стал виновником ДТП. За то, чтобы не привлекать молодого человека к уголовной ответственности, звонивший запросил 40 тысяч рублей.

Полицейским женщина рассказала, что нередко слышала о подобном виде мошенничества, однако поверила аферисту и перевела на указанный счет нужную сумму. Лишь после этого она позвонила внуку, узнала, что с ним все в порядке и поняла, что попалась "на удочку" мошенника.

Установлено, что номер, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Тольятти.

Источник: 13.мвд.рф