Администрацию Атюрьевского района наказали за чрезмерную любовь к Lada Kalina

Прокуратура Атюрьевского района выявила нарушения в работе местной администрации. Оказалось, что власти района нарушили закон по части проведения электронного аукциона на поставку автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушением закона стала закупка автомобилей исключительно одной марки - Lada Kalina. Технические и функциональные характеристики, указанные в документации, соответствовали только автомобилю этой марки. А вот другие модели транспортных средств, указанные в бумагах, не отвечали заявленным характеристикам.

За данное нарушение был оштрафован заместитель главы администрации Атюрьевского района.

Источник: prokrm.ru