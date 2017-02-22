В Мордовии по итогам 2016 года в 2 раза выросло количество подростков-самоубийц

В 2016 году в Мордовии 4 подростка совершили самоубийство. По сравнению с 2015 годом количество трагических инцидентов выросло в 2 раза, сообщили в республиканской Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, увеличилось число покушений на самоубийство – с 5 случаев до 6.

Основными причинами, которые вынуждают подростков идти на страшный шаг, являются: негативные условия воспитания, взаимоотношения с родителями, отсутствие должного контроля, взаимоотношения со сверстниками, ссора со своей второй половинкой, а также негативная информация, получаемая из Интернета. Установлено, что один из подростков, совершивших суицид, перед этим поступком посетил 5 сайтов о самоубийствах, где можно прочитать о причинах и способах суицида.

Источник: izvmor.ru