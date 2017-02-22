Владимир Волков обсудил перспективы Ромодановского сахарного завода с главой предприятия

Состоялась рабочая встреча главы Мордовии Владимира Волкова и руководителя Ромодановского сахарного завода Александра Атласова. Стороны обсудили перспективы развития завода, также обсуждались способы увеличения производственных мощностей.

Отметим, что Мордовия уже не первый год является лидером ПФО по урожайности и производству сахарной свеклы. В 2016 году валовой сбор сахарной свеклы составил 1 млн 70 тысяч тонн, урожайность превысила 430 центнеров с гектара.

Атласов доложил Волкову, что в 2017 году будет продолжена реконструкция завода. Сейчас на заводе работают около 600 человек. За последние 5 лет в модернизацию производства вложено более 1,4 млрд рублей.

Отметим, что в грядущем сезоне перед предприятием, как и всегда, стоят амбициозные задачи: переработать около 1 млн тонн сахарной свеклы и произвести 130 тысяч тонн сахара.

Источник: e-mordovia.ru