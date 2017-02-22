В больнице села Атюрьево заработало круглосуточное отделение

В селе Атюрьево заработало круглосуточное отделение Торбеевской межрайонной больницы. На данный момент отделение рассчитано на 10 койко-мест.

Местные жители давно просили открыть подобное отделение и говорили об этом на встречах с кандидатами в депутаты. В итоге решить вопрос помог лично глава Мордовии Владимир Волков.

Для размещения отделения оборудованы три палаты с круглосуточным сестринским постом. Больные в отделении обеспечены трехразовым питанием. Пациенты на открытии отделения отметили, что очень довольны условиями и рады, что их просьбы были услышаны властями района и региона.

Как сообщалось ранее, прокуратура Атюрьевского района выявила нарушения в работе местной администрации. Оказалось, что власти района нарушили закон по части проведения электронного аукциона на поставку автомобилей.

Источник: izvmor.ru