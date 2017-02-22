Экс-защитник "Мордовии" Бердников продолжит карьеру в "Зените"

Бывший защитник "Мордовии" Алексей Бердников продолжит карьеру в пензенском "Зените". Помимо него, зенитовцы во время зимнего трансферного окна подписали вратарей Дмитрия Кортнева ("Локомотив" Лиски) и Олега Суворова ("Динамо" Ставрополь), а также форварда Сергея Сипатова (ФК "Орел").

Напомним, что "Зенит" выступает во втором футбольном дивизионе России.

Как сообщалось ранее, контракт между "Мордовией" и Бердниковым был разорван в январе. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщалось.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник не провел за "Мордовию" ни одного матча.