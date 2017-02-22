Коммунальщики Саранска оштрафованы за шумные батареи в квартире местной жительницы

Коммунальные службы Саранска наказаны за чересчур шумные батареи в домах местных жителей. С жалобой обратилась жительница многоэтажки по улице Севастопольская.

После ее обращения сотрудники Роспотребнадзора по РМ замерили уровень шума в комнате при включенном отоплении дома. Оказалось, что жалобы женщины не были беспочвенными – уровень превышал допустимые нормы. При выключенном радиаторе жительницу города ничего не беспокоит, отметили ведомстве.

В итоге ООО ЖЭК "Октябрьский" оштрафовано на 10 тысяч рублей за просчет в своей работе.

Как сообщалось ранее, прокуратура Атюрьевского района выявила нарушения в работе местной администрации. Оказалось, что власти района нарушили закон по части проведения электронного аукциона на поставку автомобилей.

Источник: izvmor.ru