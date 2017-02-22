Таксист из Мордовии лишился почти 3 тысяч рублей, доверившись клиенту

Житель Ковылкинского района, работающий таксистом, стал жертвой аферы, в результате которой лишился 2700 рублей. 21-летний парень получил очередной заказ и отправился за клиентом.

Как сообщает пресс-служба МВД Мордовии, мошенник попросил водителя перечислить деньги на два абонентских номера, пока такси находилось в пути. Свою просьбу клиент объяснил тем, что не может выйти из здания, а пополнить баланс нужно очень срочно. Разумеется, заказчик пообещал вернуть таксисту всю сумму, когда тот приедет забирать его по указанному адресу.

Доверчивый водитель выполнил просьбу, но когда подъехал на указанный адрес, заказчик так и не вышел, а на звонки он отвечать перестал.

Источник: 13.мвд.рф