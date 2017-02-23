Владимир Волков поздравил жителей Мордовии с Днем защитника Отечества

Глава Мордовии Владимир Волков адресовал своим землякам поздравления с Днем защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля. Текст поздравления был опубликован на официальном портале главы РМ.

"В летописи нашей страны много славных страниц, богатых яркими примерами воинской доблести и беззаветного служения Отчизне. День защитника Отечества объединяет многие поколения, является поистине всенародным праздником.

В этот день мы чествуем ветеранов воинской службы, выражаем признательность тем, кто сегодня отдает свои силы и знания защите Родины, подчас рискуя собственной жизнью. Отвага, мужество, стойкость и сила духа наших защитников не раз спасали Россию в самые тяжелые моменты истории.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны за совершенный подвиг, который будет жить в веках! Огромная благодарность жителям Мордовии, отстаивавшим интересы страны в "горячих точках".

Лучшие традиции отцов и дедов продолжает нынешнее поколение. Выражаю огромную благодарность уроженцам Мордовии, которые находятся сейчас на боевом посту, с достоинством и честью представляют нашу республику в рядах Российской Армии", - сказано в поздравлении.

Источник: e-mordovia.ru