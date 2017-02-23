В Мордовии по решению прокуратуры уволена директор школы, осужденная за растрату

Прокуратура Мордовии раскрыла нарушение закона в Кочкуровской средней школе. Некая Н.И. Адушкина продолжала работать директором данного учебного заведения даже после того, как ее признали виновной в растрате, сообщает пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что данное преступление относится к категории тяжких и влечет за собой невозможность трудовой деятельности в сфере образования.

В настоящее время Адушкина уволена, а должностное лицо, допустившее нарушение трудового законодательства, привлечено к ответственности.

Как сообщалось ранее, судебные приставы Саранска арестовали имущество фирмы "Нефтепродукты". Руководство компании ранее взяло в Сбербанке кредит, но погасить задолженность вовремя не смогло.

Источник: prokrm.ru