Владимир Волков обратится к Госсобранию Мордовии 28 февраля

В последний день зимы, 28 февраля, глава Мордовии Владимир Волков обратится к Госсобранию республики с ежегодным Посланием. Во время своего выступления глава региона-13 подведет итоги социально-экономического развития республики в минувшем году и озвучит основные задачи на 2017 год.

Мероприятие состоится в Республиканском Дворце культуры, начало – в 12:00.

Ранее состоялась рабочая встреча Владимира Волкова и руководителя Ромодановского сахарного завода Александра Атласова. Стороны обсудили перспективы развития завода, также обсуждались способы увеличения производственных мощностей. Отметим, что Мордовия уже не первый год является лидером ПФО по урожайности и производству сахарной свеклы.

Источник: e-mordovia.ru