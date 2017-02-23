Мордовская лыжница Анастасия Седова выступит на чемпионате мира в Финляндии

Тренеры сборной России по лыжным видам спорта назвали состав мужской и женской команд, которые выступят на чемпионате мира в Лахти (Финляндия). Соревнования пройдут с 23 февраля по 5 марта 2017 года.

В состав женской сборной попала и одна представительница Мордовии – Анастасия Седова.

Полный состав сборной выглядит следующим образом:

Женщины: Белорукова Юлия (Республика Коми), Гущина Мария (ХМАО-Югра), Жамбалова Алиса (Республика Бурятия), Кальсина Полина (ХМАО-Югра), Ковалева Полина (Москва/Красноярский край), Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область), Медведева Анна (Свердловская область), Некрасова Полина (Санкт-Петербург), Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия), Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО), Чекалева Юлия (Вологодская область).

Мужчины: Бессмертных Александр (Московская/Кемеровская область), Большунов Александр (Тюменская/Брянская область), Волженцев Станислав (Республика Коми), Гафаров Антон (ХМАО-Югра), Крюков Никита (Москва/Республика САХА(Якутия)), Ларьков Андрей (Республика Татарстан), Мельниченко Андрей (Красноярский край), Ретивых Глеб (Тюменская область), Седов Петр (Московская/Нижегородская область), Турышев Сергей (ХМАО-Югра), Устюгов Сергей (ХМАО-Югра), Червоткин Алексей (Москва), Япаров Дмитрий (Удмуртская Республика).