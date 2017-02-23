Заключенные мордовской колонии №11 не дождались "подарков" к 23 февраля

В исправительной колонии №11 УФСИН Мордовии пресекли очередную попытку передачи запрещенных предметов. Сотрудники колонии при обходе внутренней запретной зоны нашли 4 свертка, в которых оказались 11 мобильников. После этого к делу подключили служебную собаку, которая обнаружила еще 5 телефонов, сообщает пресс-служба УФСИН Мордовии.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в мордовской исправительной колонии № 4. При обходе запретной зоны обнаружены и изъяты 2 свертка. Позже оказалось, что внутри них заботливо упакованы 7 мобильных телефонов.

Источник: 13.fsin.su