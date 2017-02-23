Министр ЖКХ Мордовии рассказал о воровстве и личной жизни

Министр ЖКХ и гражданской защиты населения Мордовии Алексей Тюркин ответил на некоторые наболевшие вопросы жителей региона. В ходе беседы с гражданами министр затронул многие темы – от роста тарифов и состояния мусорных полигонов до воровства в ЖКХ. Особое внимание было уделено теме управления жилым фондом.

Алексей Тюркин, в частности, отметил, что управлением и обслуживанием многоквартирных домов должны заниматься профессионалы, а такой способ, как непосредственное управление, предполагает большую ответственность.

Кроме того, министр рассказал о личной жизни и признался, что практически постоянно находится в работе.

"Когда позволяю себе отключить сотовый телефон? Никогда. Сфера моей деятельности - ЖКХ и гражданская защита населения. Ситуации могут быть самые неожиданные, так что работать приходится и вечерами, и в выходные. Всегда на связи", - подчеркнул Тюркин.

Источник: izvmor.ru