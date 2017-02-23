В здании саранского вытрезвителя появится бюджетный хостел

В мэрии Саранска приняли решение объединить вытрезвитель, который строится к ЧМ-2018, с хостелом. На втором этаже здания, которое будет рассчитано на прием 20 пациентов, планируется разместить мини-гостиницу.

Стоимость номеров в хостеле, скорее всего, будет минимальной из возможных. Однако вырученные средства, по задумке, должны покрыть расходы вытрезвителя. Входы в два этих заведения будут с разных сторон, так что ни постояльцы хостела, ни жители близлежащих домов не будут испытывать никаких неудобств.

Уже в декабре 2017 года хостел и вытрезвитель должны начать работу.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев заявил, что интерьер в помещениях вытрезвителя, который вскоре начнут реконструировать в Пролетарском районе, должен быть максимально скромным.

Источник: adm-saransk.ru