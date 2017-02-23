Гражданин Молдовы, пытавшийся сбыть в Мордовии фальшивые деньги, получил 3 года условно

Уроженец Молдовы, который распространял фальшивые деньги в Мордовии, узнал свое наказание. 19-летний парень привез подделки в июне прошлого года из Подмосковья, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Саранска.

Сперва молодой человек пытался расплатиться фальшивой купюрой номиналом в 5000 рублей за наушники в салоне мобильной связи. Однако продавец проверил банкноту, увидел, что она ненастоящая и отказался принимать.

Злоумышленник не стал расстраиваться. Он отправился в супермаркет, взял с полки бутылку лимонада и постарался "впарить" купюру на кассе. Продавец, осмотрев купюру, вызвала сотрудников полиции, которые и задержали парня.

По решению суда парень получил 3 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru