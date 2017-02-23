Всероссийский светотехнический форум с международным участием пройдет в Саранске в марте

В Саранске 15 и 16 марта состоится IV Всероссийский светотехнический форум с международным участием. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Республики Мордовия.

Для участия в форуме в столицу региона-13 приедут крупнейшие специалисты в области светотехники из регионов России и стран зарубежья. В рамках форума запланировано проведение конференций, круглых столов, мастер-классов.

Участники обсудят состояние и тенденции рынка светотехники в кризис, ультрафиолетовые источники излучения и коммерциализацию научных разработок и управление проектами в области светотехники. Также будет проведена отдельная конференция по агрофотонике.

Отметим, что светотехника является одним из приоритетных направлений развития промышленности Мордовии на протяжении последних 60 лет.

Источник: izvmor.ru