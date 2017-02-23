Предприниматели клуба "Деловар" поздравили саранского ветерана с Днем защитника Отечества

Предприниматели из клуба "Деловар", что в Саранске, в честь Дня защитника Отечества побывали в гостях у ветерана Александра Алексеевича Петряшова, которому недавно исполнилось 86 лет. Дедушка с удовольствием пообщался с гостями.

В частности, он поведал, что 6 лет назад по программе обеспечения жильем ветеранов получил новую квартиру в ЖК "Ветеран". Впрочем, живет он в ней только зимой, а летом едет в родное село в Старошайговском районе, где высаживает огород.

Александр Алексеевич участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Западной Украины, потому он приравнен к ветеранам Великой Отечественной войны.

"Предприниматели Саранска чтят подвиг тех, кто ковал нашу Великую Победу. Поэтому вместе с искренними поздравлениями с праздником настоящих мужчин примите от нас подарок - лекарства от "Биохимика" и памятную книгу", - сказал молодой предприниматель, член клуба "Деловар" Алексей Кудашкин.

Источник: izvmor.ru